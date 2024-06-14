14 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Москве в 135 раз чаще выявляют нарушителей на электросамокатах

В Москве с начала сезона использования арендных самокатов выявили в 135 раз больше нарушителей, чем в 2023 году за тот же период.

Как сообщает Департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры города, в этом помог эксперимент по размещению на самокатах регистрационных номеров. За 2,5 месяца компании-операторы зафиксировали 135 тыс. нарушений, 55 тыс. из которых — это выставленные пользователям штрафы, еще 80 тыс. пользователей были заблокированы. В прошлом сезоне за тот же период была выявлена 1 тыс. нарушений.

В Дептрансе указали, что размещение укрупненных номерных знаков спереди и сзади электросамокатов показывает хорошую эффективность. В ближайшее время такие номера появятся на всех самокатах и велосипедах проката, а также на электровелосипедах курьеров.

В соответствии с приказом Дептранса к 1 октября номерные знаки должны быть установлены на всех видах средств индивидуальной мобильности, которыми пользуются курьеры.

Укрупненные номерные знаки по типу мотоциклетных появились на арендных самокатах Москвы весной. Первым объявивший о такой практике сервис Whoosh пояснял, что это сделано для удобства фиксации камерами нарушений, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что российским подросткам начали блокировать доступ к электросамокатам.

Теги: электросамокаты


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