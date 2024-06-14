14 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сотовые операторы не смогут оформлять на мигрантов более 10 номеров

Иностранцы не смогут приобрести более 10 сим-карт сотовых операторов России на один паспорт.

Об этом следует из поправок к закону "О связи", внесенных в Госдуму депутатами Антоном Горелкиным и Василием Пискаревым. Также проект закона требует от мобильных операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства IMEI.

Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года. Договоры, заключенные с иностранными абонентами до вступления закона в силу, операторы должны будут обновить до 1 марта 2025 года. Обслуживание неперерегистрированных номеров должно быть прекращено.

При этом любой абонент сможет проверить количество оформленных на него сим-карт, сообщают "Ведомости".

Кроме того, операторы сотовой связи в России должны прекратить обслуживать номера абонентов с неактуальными персональными данными для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений.

Теги: мигранты, иностранцы, сотовая связь


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