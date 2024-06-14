Ушедшая из России Coca-Cola регистрирует свои товарные знаки

Производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company из США, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле текущего года подал в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.

Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др. В российском подразделении The Coca-Cola Company на запрос не ответили.

В будущем газировка под брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta может вернуться на российский рынок. Сейчас в России продается только Coca-Cola, завезенная из дружественных стран, сообщают "Ведомости".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что государства Европы, вводя санкции против России, действуют под диктовку США. А первые, кто страдает от такого подхода, - жители этих же стран Европы.