Депутаты намерены запретить эвакуировать машины инвалидов

В Госдуму внесут проект закона, которым предлагается запретить эвакуировать машины с опознавательным знаком "Инвалид".

Парламентарии предлагают перемешать автомобиль туда, где он не будет создавать препятствий. Инициатива позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений. В отношении такого транспортного средства может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где оно не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов.

Из документа следует, что информировать владельцев о том, что автомобиль перемещен, можно через портал "Госуслуги" или смс-сообщением на "привязанный" к нему номер телефона. Как заявил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, эвакуация автомобилей должна применяться в исключительных случаях, однако в РФ этим по-прежнему злоупотребляют.