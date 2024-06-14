В Якутии разрешил усыплять бездомных животных

В Якутии парламент разрешил усыплять бездомных животных.

Проект закона об этом был принят на сессии регионального парламента. Инициативу поддержали 49 депутатов из 52. Закон вступит в силу через 10 дней. Умерщвлять бездомных животных в пунктах временного содержания можно, если они тяжело больны, переносят опасные для человека болезни или проявляют агрессию. Убивать будут также "невостребованных животных", которым не нашли хозяев за 30 дней.

Власти разрешили приютам содержать собак на собственные деньги, чтобы спасти от усыпления.

Ранее алтайские законодатели предложили умерщвлять бесхозных животных. Они отмечают, что метод ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат), предусмотренный действующим законодательством, не предотвращает полностью опасности для людей.

Якутия стала 12 регионом, разрешившим усыпление бездомных животных. До этого такие законы приняли ХМАО, Удмуртия, Алтай, Чукотка, Забайкалье, Астраханская, Оренбургская, Самарская и Магаданская области, а также Тыва и Бурятия.