Байден пообещал не отправлять войска воевать за Украину

В случае угрозы нападения на Украину США и Киев проведут консультации в течение 24 часов.

Об этом следует из договора о гарантиях безопасности Украине, который Киев и Вашингтон подписали на саммите G7 в Италии. Как заявил американский лидер Джо Байден, отправлять американских солдат воевать за Украину США не будут. Штаты будут поддерживать Киев, предоставляя оружие и боеприпасы, расширяя обмен разведдаными и обучая украинских солдат.

Цель соглашения - "поддержать усилия Украины для победы в нынешней войне и сдержать будущую российскую агрессию", "помогать Украине поддерживать надежную оборону и сдерживающую способность".