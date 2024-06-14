МИД заявил об отсутствии необходимости проверять транслитерацию в загранпаспортах

Россиянам нет необходимости проверять при выезде из страны написание фамилии и имени на латинице в своих загранпаспортах.

Как следует из заявления департамента информации и печати МИД России, разные варианты транслитерации в документе не могут стать основанием для изъятия паспорта. Одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, и это не ошибка. По данным внешнеполитического ведомства, при транслитерации полномочные органы МИД и территориальные органы МВД России замещают русские буквы буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков, которые содержатся в приложении к административным регламентам, утвержденным приказами МИД России от 12 февраля 2020 года.

При этом транслитерация фамилии или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании свидетельств о рождении, заключении/расторжении брака, перемене имени, выданных иностранными государствами.

При этом ранее консульский департамент МИД России призвал граждан "заблаговременно устранить разночтения имен в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы". Речь идет о написании/транскрипции букв "е" и "ё" в заграничных паспортах.