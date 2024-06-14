ЦБ РФ временно отменил утренние торги на Мосбирже

Центробанк России не будет проводить утренние торговые сессии до 09:50 мск на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи.

Как сообщил регулятор, приостановка утренних торгов будет действовать с 14 июня и до отмены данного решения. Мосбиржа сообщила, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 09:50 мск: 9:50–10:00 мск — аукцион открытия, с 10:00 мск — основная сессия. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.

Торги на фондовом и денежном рынке, рынке СПФИ также будут действовать по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро.

12 июня Минфин США внес в санкционный список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий (НРД). После этого Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Центробанк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках.