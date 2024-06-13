Гроза лишила электричества более 3 000 жителей Владимирской области

Гроза вывела из строя электросети во Владимирской области, в результате чего жители города Киржач и прилегающих населенных пунктов остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Александр Авдеев.

"В Киржаче и рядом с ним гроза вновь вывела электросети из строя. Повреждена кабельно-воздушная линия 10 кВ и вакуумный реклоузер. Это устройство для автоматического отключения отрезка линии электропередачи в случае перегрузки. Без света в Киржаче и соседнем Першинском сельском поселении в пиковые послеобеденные часы осталось не менее 3 тысяч человек. Из-за отключения энергоснабжения на котельной временно не было горячей воды. Перебои с электричеством и на НПО "Наука", - написал губернатор.

По его словам, аварийные бригады "ОРЭС–Владимирская область" уже прибыли на место и приступили к работам. Половину отключенного сектора, а также электроснабжение котельной уже восстановили. Еще часть объектов собираются временно запитать от генераторов.

"Энергетики будут трудиться вечером и ночью, чтобы быстрее вернуть свет в дома и на предприятие. Есть отключения и в других территориях области из-за грозы, но они локальные", - добавил глава региона.