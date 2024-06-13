Скончался оператор НТВ Кожин, раненый во время обстрела Горловки

Оператор НТВ Валерий Кожин, раненый во время обстрела Горловки, скончался. Об этом сообщают его коллеги в своем официальном Telegram-канале.

"Умер наш оператор Валерий Кожин, раненный сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время обстрела были ранены трое: оператор Валерий Кожин, корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения. Все трое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Валерию Кожину было 46 лет. В 2006 году он пришел в команду НТВ на должность звукооператора-техника, а затем перешел на телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов в ЛДНР и проводил в командировках по несколько месяцев в году.

Был награжден медалью "За Отвагу" в 2014 году, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени в 2016 и 2018 годах, медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии в 2018 году.