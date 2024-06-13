Военные уничтожили американский Abrams одной "морковкой"

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams, да не тяжелой техникой, а так называемой "морковкой" или кумулятивной гранатой для РПГ-7.

Как сообщает Минобороны России, вражеский танк был уничтожен на Авдеевском направлении.

"Делали дежурный вылет "птички" с камерой и "теплаком". Увидел теплую точку движения техники, начал подлетать, смотрю, это танк. Потихоньку пристроился к нему, спикировал, и он с одной маленькой "морковки" вспыхнул как спичка", – рассказал оператор FPV-дрона группировки войск "Центр" с позывным "Кот".

В Минобороны добавили, что бойцы не сразу поняли, какая техника была уничтожена, приняв танк за Leopard, однако специалисты подтвердили, что военный попал именно по Abrams. Оператор FPV-дрона также отметил, что российские специалисты знают все слабые места иностранной техники и постоянно изучают трофейные образцы.

Напомним, что на прошлых выходных в Верхней Пышме впервые представили военную технику НАТО, которую российские солдаты захватили во время СВО на Донецком и Авдеевском направлениях. Там военный поделился с Накануне.RU, как производился захват и почему не стоит уповать на зарубежную военную технику.