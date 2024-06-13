В России могут ввести 72-часовой безвизовый режим для туристов на круизных лайнерах

В России, а именно на курортах "Пять морей" могут ввести 72-часовой безвизовый режим. С таким предложением выступает Минэкономразвития, которое намерено привлечь туристов круизных лайнеров и самолетов.

"Дальше мы хотели бы распространить это визовое послабление на 72 часа на курорты "Пять морей". Там же везде марины. Чтобы теплоход приставал, и иностранные туристы могли выйти и погулять, потратить деньги у нас", - заявил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

Он напомнил, что аналогичный режим уже действовал Санкт-Петербурге и, по оценке Российского союза туриндустрии, привлек в город до 30% туристов.