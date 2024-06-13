ITF допустила теннисистов из России к Олимпиаде в Париже

Российским теннисистам разрешили участвовать в летних Олимпийских играх в Париже. Решение приняла Международная федерация тенниса (ITF), сообщил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Как передает его слова "Матч ТВ", у ITF не возникло каких-либо вопросов к игрокам из России.

"До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что все зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет", - отметил Тарпищев.

На Олимпиаде в одиночном разряде могут сыграть четыре лучших теннисиста в рейтинге АТР, а также четыре лучших в рейтинге WTA. На игры было решено отправить Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Мирру Андрееву.

Олимпийский игры в Париже запланированы на 26 июля - 11 августа.