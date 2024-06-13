Мизулина настояла на запрете концерта рэпера Slimus в Екатеринбурге

Глава общественного движения "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о необходимости запретить концерт рэпера Slimus в Екатеринбург. По ее словам, артист открыто выступает против СВО и пропагандирует нездоровый образ жизни.

"Интересное дело. Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего Президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей", - написала Мизулина в своих соцсетях.

По ее словам, в творчестве рэпера присутствует пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих, дискредитация российской армии и поддержка президента Украины Владимира Зеленского. Мизулина также добавила, что уже обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку

Концерт бывшего участника легендарной рэп-группы Centr, Slimus или Вадима Мотылева запланирован на 15 июня на сцене "Фабрика".

Напомним, ранее Екатерина Мизулина также заявила, что вылетает в Екатеринбург. Цель своего визита в уральскую столицу глава "Лиги безопасного интернета" не озвучила.