За год в России добыли 53 тысячи биткоинов

В Ассоциации промышленного майнинга заявили, что в 2023 году в России было добыто около 53 тыс. биткоинов на сумму примерно $3,5 млрд. Глава ассоциации Сергей Безделов считает, что можно говорить о появлении в стране полноценной крипто-индустрии.

Ранее Безделов оценивал доходы казны в случае легализации майнинга в 50-60 млрд руб. в год.

"Объем рынка майнинга в России на сегодняшний день составляет около 2,5 ГВт потребляемой электрической мощности с долей от общей потребляемой мощности свыше 13%, что соответствует второму месту (после США) по майнингу биткоина в мире", - говорил Безделов в интервью РБК.