Россия выразила соболезнования Малави из-за гибели вице-президента страны

Россия выразила Малави соболезнования в связи с гибелью вице-президента страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства иностранных дел (МИД).

"В Москве с прискорбием получили известие о гибели 10 июня в результате авиакатастрофы Вице-президента Республики Малави Чилимы и сопровождающих его лиц, включая бывшую первую леди Дзимбири. Российская сторона выражает соболезнования руководству и народу республики Малави, а также родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня стало известно, что самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве. Внутри самолета летели еще девять человек. 11 июня выяснилось, что вице-президент погиб.