ФК "Урал" сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон

Сформирован тренерский штаб ФК "Урал" на предстоящий сезон-2024/25. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Главным тренером, как и сообщалось ранее, стал Евгений Аверьянов. В его штаб войдут шесть человек. Тренеры – Олег Шатов, Сергей Томаров и Александр Шалагин. Андрей Шпилев будет тренером вратарей. А тренерами по физподготовке станут Константин Агапов и Павел Суетин.

Напомним, что следующий сезон "Урал" проведет в Первой лиге. В минувшем сезоне команда вылетела из РПЛ, где выступала с 2013 года.