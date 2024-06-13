13 Июня 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область продолжает сотрудничество с компанией IRISL в сфере логистики

В Астрахани состоялась встреча вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева с генеральным директором судоходной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) Мохаммадрезой Модаррес-Хиабани. Делегация представителей иранской судоходной компании прибыла в регион с визитом для обсуждения совместной работы по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг».

В переговорах приняли участие: с российской стороны — министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский и и.о. министра внешних связей региона Илья Торопицын, с иранской стороны — Генеральный консул Исламской Республики Иран в городе Астрахани Мехди Акучекиан и представители судоходной компании IRISL.

Открывая встречу, вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев отметил, что Исламская Республика Иран является ведущим партнером региона.

«Перспективы нашего двустороннего сотрудничества в сфере логистики в первую очередь связаны с совместным развитием международного транспортного коридора „Север — Юг“. Грузооборот астраханских портов традиционно ориентирован на иранское направление. Более 95 % всех грузов, проходящих через наш воднотранспортный узел, следует в Иран», — рассказал Денис Афанасьев.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Председатель регионального правительства подчеркнул, что взаимодействие Астраханской области с IRISL имеет важное значение. Иранской компанией в Астрахани уже создана судоходная компания «Астрапорт Шиппинг» для развития грузоперевозок.

Генеральный директор судоходной компании IRISL Мохаммадреза Модаррес-Хиабани в свою очередь рассказал, что холдинг заинтересован в развитии дальнейшего сотрудничества с Астраханской областью. Он выступил с инициативой по организации совместной агентской деятельности в портах на юге Ирана.

Денис Афанасьев поддержал предложение иранских партнеров, отметив, что регион готов сотрудничать с компаниями не только на юге, но и на севере Ирана. Кроме того, вице-губернатор — председатель правительства региона предложил иранской стороне проработать вопрос, связанный с грузоперевозками по территории Ирана. По его мнению, это позволит создать единый транспортный поток, который объединит наземный и морской виды транспорта, что положительно скажется на общем грузопотоке.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«У нас есть множество совместных перспективных проектов. Каждый из них нужно рассматривать детально. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по всем направлениям», — подчеркнул Мохаммадреза Модаррес-Хиабани.

Теги: переговоры, денис афанасьев, мтк север-юг, судоходной компании IRISL , сотрудничество с ираном


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