СМИ: Американские военные обеспокоены возможностями российских подлодок

У военных США вызывают все большую обеспокоенность возможности российских подлодок, сообщает газета Miami Herald.

В публикации отмечается, что первое развертывание атомной подводной лодки у Кубы со времен завершения холодной войны служит "сигналом администрации Байдена о растущей возможности Москвы наблюдать за американским побережьем с помощью малозаметных подводных аппаратов".

По информации издания, американские чиновники пытаются понять, станет ли визит российских кораблей на Кубу началом новой модели использования Россией подводных лодок, пишет РИА Новости.

Ранее выяснилось, что Военно-морские силы (ВМС) США собрались следить за тремя кораблями и подводной лодкой России, плывущим на Кубу в преддверии военных учений в Карибском бассейне. Российские военные корабли прибыли в Гавану 12 июня и пробудут там до 17 июня.

11 июня сообщалось, что российская атомная подводная лодка "Казань" с управляемым ракетным вооружением на борту находится вблизи побережья США (менее 80 км). Это одна из самых современных подводных лодок российского флота, она обладает высоким уровнем скрытности и мощным вооружением, включая крылатые ракеты. Наличие такого судна вблизи американских берегов указывает на отсутствие возможности для ее раннего отслеживания.