13 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Пособие на оплату проезда ребенка-инвалида действует в Астраханской области с 1 июня

С 1 июня 2024 года на территории Астраханской области всем семьям, имеющим детей-инвалидов, Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» установлено ежемесячное пособие на оплату проезда ребенка-инвалида в размере 493,05 рублей.

Порядок предоставления указанного пособия, утвержден постановлением Правительства Астраханской области от 11.06.2024 № 369-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2016 № 476-П», после вступления в законную силу которого будет осуществляться прием заявлений.

Как сообщили в министерстве социального развития и труда региона, предоставление пособия будет носить заявительный характер. Для его получения семьям с детьми-инвалидами необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства.

При этом, в случае обращения родителя (законного представителя) в срок до 2 сентября (включительно) пособие на проезд будет назначено с момента возникновения права у данных граждан на его получение в соответствии с Законом Астраханской области, но не ранее 1 июня.

Указанное пособие будет предоставляться без учета доходов семьи и необходимости подтверждения понесенных расходов на проезд.

метро, знак инвалида(2019)|Фото: Накануне.RU

Пособие на проезд семьям, имеющим детей-инвалидов, назначается вне зависимости от наличия электронных билетов длительного пользования, предоставляющих право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия, с использованием транспортной карты «Каспий».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, пособие на проезд семьям, имеющим детей-инвалидов, не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи при предоставлении региональных мер социальной поддержки.

Теги: пособие, дети-инвалиды, заявительный характер, доход семьи


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