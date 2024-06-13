13 Июня 2024
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Общество Свердловская область В России
Фото: Эван Гершкович, личный архив

Дело Эвана Гершковича будет рассматривать Свердловский облсуд – Генпрокуратура

ФСБ завершила расследование дела журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Дело будет рассматривать Свердловский областной суд – по месту задержания гражданина США, об этом сообщает Генпрокуратура России.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу Гершковича. Его обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По версии следствия, "Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники". В Генпрокуратуре считают, что "незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации".

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. Потом его перевели в Москву, все время следствия он находился в столичном СИЗО "Лефортово". Адвокаты американского журналиста заявляли, что он приехал на Урал для подготовки публикации о работе российского ОПК в условиях СВО.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в этом году президент России Владимир Путин заявил, что Гершкович мог бы быть "возвращен в США" в обмен на какой-то (аналогичный) "жест доброй воли" со стороны Вашингтона, переговоры об этом ведутся.

Теги: эван гершкович, суд, генпрокуратура


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