Пострадавшие пассажиры автобуса, улетевшего в кювет в Прикамье, могут получить выплаты

Пострадавшие пассажиры автобуса, улетевшего в кювет на 164 километре трассы Пермь - Березники, имеют право на страховые выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "АльфаСтрахование".

"За получением страховой выплаты пострадавшим пассажирам автобуса нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета. Размер возмещения рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травм. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня на 164-м километре трассы Пермь - Березники водитель рейсового автобуса, следовавшего в Пермь, потерял контроль над управлением. Автобус выехал с трассы в кювет и опрокинулся. Пострадали 12 человек. Трое были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.