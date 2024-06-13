Медицинский Олимп-2024": В Екатеринбурге чествовали врачей и медработников

Накануне Дня медицинского работника в Екатеринбурге состоялось чествование представителей системы здравоохранения Среднего Урала «Медицинский Олимп — 2024». Свыше 30 специалистов получили статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия. Ежегодная профессиональная премия помогает тиражировать в регионе лучшие практики спасения свердловчан и совершенствования отрасли.

Первыми на сцену пригласили врачей двух главных медицинских центров региона — Областной детской клинической больницы (ОДКБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (ОКБ). Они спасли жизнь ребенку из Ямало-Ненецкого автономного округа с редким врожденным пороком сердца. Малышу выполнили две кардиохирургические операции, причем после первой выходить пациента удалось лишь с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации — передовой технологии, доступной уральцам.

За последние три года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Свердловской области отремонтировано свыше 200 медицинских объектов и построено более 80 фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной практики. В этом году планируется развернуть еще десять ФАП. Кроме того, в регионе оказывается поддержка молодым специалистами, земским врачам, решаются их жилищные вопросы.

Статуэтки Асклепия отправились в этом году в 13 крупных областных медцентров и районных больниц региона. В номинации «Технология года» были отмечены клиника «УГМК-Здоровье» и центр «Охрана здоровья матери и ребенка». «Поликлиникой года» была признана поликлиника при Детской городской клинической больнице №11, за вклад в здравоохранение награду получили врачи «Микрохирургии глаза».

Особенным моментом церемонии можно назвать чествование семей, которые посвящают все свое время спасению и лечению людей. В номинации «Медицинская семья года» были отмечены десять семей со всей области.

В числе гостей и участников «Медицинского Олимпа» были Заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр здравоохранения Андрей Карлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.