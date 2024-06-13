Пушилин сообщил, какие травмы получили в Горловке журналисты НТВ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, какие травмы получили журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин.

"Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Напомним, пострадавшие госпитализированы в больницу №2 Горловки. После ранения они впали в кому.

"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они – в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они – в операционной. У них – травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", - сообщила ранее главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко.