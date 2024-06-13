На Красной поляне остановилась одна из канатных дорог

СМИ сообщили о проблемах в работе канатной дороги на курорте "Роза Хутор" на Красной поляне в Сочи.

По данным Shot, гондолы канатной дороги на некоторое время остановились. Это привело к панике среди некоторых пассажиров, в кабинках было душно, дети начали плакать, беспокойства добавил ветер, раскачивающий гондолы.

После некоторого перерыва часть канатной дороги удалось запустить. При этом очевидцы сообщают, что желающих прокатиться на канатке меньше не стало – на нижней станции собралась очередь.

Все канатные дороги Красной поляны после окончания горнолыжного сезона закрывались на профилактические плановые работы (в апреле-мае этого года).