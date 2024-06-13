13 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

После крушения вертолета с бизнесменом вблизи Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета "Robinson R44" недалеко от Екатеринбурга.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 июня в 5 км от поселка Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области, вблизи базы отдыха "Светофор". По версии следствия, жесткая посадка произошла из-за нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба)", - пояснили в пресс-службе областного СКР.

По данным СМИ, в вертолете находились бизнесмен из Первоуральска Игорь Чистовский и подруга его супруги, дизайнер Эльнара Дворникова. По словам главы пресс-службы областного главка Валерия Горелых, пилот намеревался провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай для подруги жены. В какой-то момент вертолет начал падать. Обоих госпитализировали. Сейчас девушка подключена к ИВЛ и находится в тяжелом состоянии. У Чистовского диагностированы ЗЧМТ, сотрясение мозга, а также перелом ребер и поясничного отдела позвоночника.

Горелых также отметил, что у бизнесмена не было летного удостоверения, как и разрешения от соответствующих служб осуществлять полет в тот день.

Теги: вертолет, крушение, бищзнесмен, дизайнер, уголовное дело


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