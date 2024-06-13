ЦБ объяснил, как теперь будет рассчитываться курс доллара и евро

Центральный банк России объявил условия, на которых теперь будет устанавливаться официальный курс доллара и евро. Напомним, накануне Минфин США ввел санкции в отношении Мосбиржи, сделав рыночные торги этими валютами невозможными.

"Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В ЦБ заявили, что такой метод расчета курса предусмотрен особым указанием от 2022 года. Там же добавили, что расчеты по внебиржевой информации не сильно отличаются от курса, рассчитанного на основе результатов торгов Мосбиржи.

"Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке", - заявляет регулятор.