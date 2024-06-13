В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за переполненных мусорных полигонов

Правительство Красноярского края ввело режим повышенной готовности из-за недостатка мест для размещения отходов на свалках в Красноярске и мусорном полигоне в деревне Ильинка Ачинского района.

Как говорится в постановлении, режим повышенной готовности введен в Красноярске, а также в ряде населенных пунктов края.

До 1 июля министерство экологии Красноярского края должно разработать план по созданию новых и реконструкции старых объектов, где будут обрабатываться, обезвреживаться и складироваться твердые коммунальные отходы.

Напомним, ранее в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города. Городские власти отмечали, что чаще всего медведи выходят из леса в поисках еды, особенно для них привлекательны свалки неподалеку от дачных участков. Местных жителей призвали ответственно относиться к соблюдению правил утилизации пищевых отходов.