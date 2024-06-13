В Тюмени наградили сотрудников "РМК-Безопасность", спасших потерявшихся в лесу детей

В День России в администрации Тюмени прошла патриотическая акция "Мы – граждане России". Временно исполняющий полномочия главы Тюмени Петр Вагин и начальник главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян вручили благодарственные письма сотрудникам "РМК-Безопасность", которые в минувшие выходные нашли и спасли потерявшихся в лесу Гришу и Вику.

"Зал аплодировал стоя, когда мы чествовали волонтеров – сотрудников службы безопасности РМК, которые нашли тюменских детей, заблудившихся в лесу. В поисковой операции участвовали более 500 волонтеров, сотрудников МЧС и полиции, кинологи с собаками, использовался военный вертолет и квадрокоптеры, оснащенные тепловизорами. Я поблагодарил ребят за их стремление оказать существенную помощь в поиске детей. Все это достойные примеры того, как любовь к Родине выражается в повседневных действиях и поступках", - рассказал Петр Вагин.

Напомним, детей, заблудившихся в лесу в Свердловской области, искали четверо суток. На четвертый день вечером к группе поисковиков присоединились восемь человек из компании "РМК-Безопасность". Волонтеры прибыли в лес недалеко от села Липчинское на границе Свердловской и Тюменской областей на четырех машинах и двух квадроциклах. Для поисков взяли с собой квадрокоптеры с тепловизором.

После 4-х часов утра четверо из группы на квадроциклах обнаружили детей. Их сразу напоили, накормили и укрыли куртками. Дети рассказали своим спасителям, что все эти дни спали в обнимку со своими собаками, именно собаки не давали им замерзнуть. Питались ребята найденными перепелиными яйцами и пили воду из болот. Волонтеры тут же доставили детей в лагерь, где передали врачам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, перед награждением Вика праздновала день рождения. Сотрудники "РМК-Безопасность" приехали поздравить девочку и повидаться с семьей. Волонтёры привезли подарки имениннице и всем членам семьи. Не забыли и про собак – Рыжий и Рокки, которые были с детьми в лесу, получили в подарок запас корма.