Белоруссия может закупить "Ласточки"

Власти Белоруссии могут купить "Ласточки" и запустить их движение между Минском и Москвой. На полях открытия дней Минска на ВДНХ посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что отмечается огромный спрос пассажиров на проезд на "Ласточке" между Москвой и Минском, и билетов в выходные и праздники не хватает.

"Чтобы временно, пока мы не построим Высокоскоростную магистраль до Минска, эту проблему разгрузить, даже рассматриваем возможность самостоятельной покупки вот этих поездов и запуска "Ласточки", аналогичной российской, с белорусской стороны", - цитирует РИА Новости дипломата.

Конкретных данных о том, сколько власти страны хотят купить "Ласточек" и когда они начнут "летать" между столицами двух соседний государств, Крутой не привел.