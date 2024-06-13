Новым хедлайнером Ural Music Night станет Ансамбль российской армии им. Александрова

Очередным хедлайнером Ural Music Night станет Академический ансамбль песни и пляски российской армии им. А. В. Александрова. Послушать его можно на Октябрьской площади, где также выступят группа Therr Maitz и другие известные титулованные коллективы России

Ансамбль им. Александрова в действительности самый старый из всех приглашенных хэдлайнеров Уральской ночи музыки - в октябре 2023 года ему исполнилось 95 лет со дня образования. Со сцены прозвучат любимые народные и военные песни, которые будут сопровождаться оригинальными танцевальными номерами.

Артисты хора, оркестра и балета уже успели побывать не только в российских городах и за рубежом, но и в воинских частях, отдаленных гарнизонах, на боевых кораблях и подводных лодках. Без преувеличения, по концертно-гастрольному графику концертного эстрадного ансамбля можно было бы изучать карту современной России.

"Для нас традиционно самым лучшим и любимым является российский зритель. Поэтому нам очень приятно и, конечно же, почетно принять участие в Ural Music Night, — говорит пресс-секретарь ансамбля Валентина Максимова. — Приехать на Урал с концертом, заявить патриотическую музыку на одном из крупнейших в стране фестивалей — для нас это возможность показать свое мастерство, в том числе перед молодой публикой".

По ее словам, на концерт может прийти зритель любого возраста. Музыканты исполнят как военно-патриотическую музыку, традиционную для Ансамбля Александрова, так и новые произведения в исполнении молодых солистов эстрадной группы "Александров-ПАРК" и новые танцевальные композиции разных стилей.

На Октябрьской площади также выступят пауэр-поп группа "Старый Приятель" с хитами "Московская любовь", "Новый день календаря", "Не плачь", "Все, кого ты любила" и другими известными композициями. Помимо них уральцам стоит прийти на выступление основателей направления "новой гитарной музыки" и создателей грандиозной тусовки вокруг нового жанра — группу "Свинцовый туман" с песнями "Я знаю", "Ушла любовь", "О если". На сцену также выйдет известный в России и Европе молодежный коллектив с 35-летней историей, победитель Всероссийского конкурса "Битва хоров" пермский академический хор "Млада".

Точное расписание сцены "Октябрьская площадь" станет известно позже в официальном сообществе Ural Music Night ВКонтакте.