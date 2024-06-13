В Москве потоп: заливает метро и улицы

В Москве обильный ливень привел к подтоплению улиц, дорог и даже метро. "После сверхинтенсивных осадков" останавливалось движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская", сообщили в столичном метрополитене. Сейчас движение на Филевской линии осуществляется штатно.

Москвичи делятся в соцсетях кадрами подтопленных автобусов, людей, открывших купальный сезон, затопленных выходов из зданий. На один из автомобилей на улице Фестивальной упало дерево.

Столичный ЦОДД сообщает, что синоптики прогнозируют сильные осадки весь день, из-за этого временно закрыто движение на Клязьминской улице, на съезде с Лианозовского проезда на Дмитровское шоссе, на Рублевском шоссе в районе дома 26, корпус 1 в сторону области.