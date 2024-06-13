В Прикамье второй за сутки автобус вылетел в кювет

В Пермском крае пассажирский автобус Пермь - Усть-Качка вылетел в кювет, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел около 11.30, в трех километрах от Усть-Качки, рядом с поселком Красный восход.

50-летний водитель автобуса маршрута №339, двигавшегося со стороны Перми в направлении Усть-Качки, во избежание столкновения с впереди идущим экскаватором-погрузчиком, допустил съезд с дороги в овраг. В полиции проводят проверку по факту ДТП.

Очевидцы сообщают, что пострадали водитель и кондуктор.

Отметим, что это второе ДТП с пассажирским автобусом за сутки. Днем ранее в кювет съехал автобус Пермь - Березники. В нем пострадали 12 человек, трое были госпитализированы.