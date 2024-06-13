13 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин проведет совещание о миграционной политике

Президент Владимир Путин проведет совещание, темой которого станет совершенствование государственной миграционной политики.
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"Совсем недавно в Санкт-Петербурге как раз президент говорил, что этой темой нужно как можно скорее заняться системно. Вот как раз один из таких шагов сегодня будет сделан", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией – так, в стране может появиться и новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений. Предполагается, что это может быть как министерство, так и федеральное агентство с широкими полномочиями, которое будет подчиняться напрямую главе государства.

Ранее Министерство внутренних дел России разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства. Ведомство считает необходимым снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев. Процедуры надо пройти в течение 30 дней с момента въезда либо при обращении за патентом или при оформлении разрешения на работу. Сдать биометрические данные можно будет заранее в представительствах МВД.

Теги: Владимир Путин, совещание, миграционная политика


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