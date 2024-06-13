Shot: Тимур Иванов в СИЗО может получать посылки с маркетплейса

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, может получать посылки с маркетплейса, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, на территории СИЗО "Лефортово" отсутствуют ресторан и магазин, однако родные замминистра могут отправить ему посылку с OZON. Если она пройдет проверку, посылку передадут арестанту.

Также Shot выяснил, что в "Лефортово" Иванов содержится в двухместной камере, в которой есть телевизор и холодильник, а сотрудники СИЗО обращаются к замминистра на "Вы".

Ранее сообщалось, что арестованное имущество замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора.

Иванова подозревают во взятке в особо крупном размере (более 1,1 млрд руб. в денежном эквиваленте). Заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово", на время следствия он отстранен от должности.