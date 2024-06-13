Бюджет Свердловской области увеличат на 31 млрд рублей

Бюджет Свердловской области на 2024-й год планируется увеличить на 31 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как пояснил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, планируется рост неналоговых доходов, безвозмездных поступлений за счет целевых межбюджетных трансфертов, а также целевых поступлений от государственных и негосударственных организаций. Это позволит, в том числе, увеличить расходы на поддержку муниципалитетов и многое другое.

Дополнительные средства предлагается направить на новые инфраструктурные проекты. Также деньги пойдут на строительство и реконструкцию школ, обеспечение жильем детей-сирот, охрану лесов от пожаров и транспортное обслуживание в Екатеринбурге.

Законопроект будет направлен в Законодательное собрание региона. Ожидается, что в итоге доходы бюджета Свердловской области составят 422,1 млрд рублей, расходы – 472,4 млрд рублей.

Напомним, в начале июня депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили изменения в бюджет уральской столицы на 2024-й год. Расходы были увеличены более чем на 2 млрд рублей.