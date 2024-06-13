Великобритания ввела санкции в отношении Мосбиржи

Великобритания следом за США ввела санкции в отношении российских финансовых структур: Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, которые обеспечивают функционирование фондового рынка в России.

В целом санкционный список Великобритании расширен более чем на 40 позиций, в него попали Санкт-Петербургская биржа, страховая компания "Ингосстрах", медиа-магнат Иван Таврин, основатель инвестиционной группы "Инсайт" Авет Миракян, владелец S8 Capital Армен Саркисян, совладелец IT-компании "Группа Астра" Денис Фролов. Санкции также распространены на Якуба Закриева, возглавившего российские активы Danone после их передачи в госуправление.