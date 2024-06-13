Папа Римский призвал сократить проповеди: "Прихожане засыпают"

Папа Римский Франциск призвал католических священников произносить проповеди быстро. По его мнению, хорошая проповедь не должна длиться больше восьми минут, иначе "люди заснут", передает Catholic News Agency.

Понтифик напомнил, что цель проповеди – "помочь перенести слово божье из книги в жизнь". "Но проповедь для этого должна быть краткой: образ, мысль, чувство. Проповедь не должна длиться более восьми минут, потому что после этого времени теряешь внимание и люди засыпают", - заявил Франциск.

Примечательно, что сам Папа Римский часто нарушает собственное требование. Так, в Великий четверг в этом году проповедь Папы длилась более 20 минут.