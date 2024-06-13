Песков: Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках

Центробанк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал санкции, введенные США в отношении Московской биржи.

"Собственно, Центробанк - это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается", - цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, Москва думает над ответными мерами, "которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам".

Как сообщалось, акции Мосбиржи, включенной накануне в санкционный список американским Минфином, на открытии торгов снизились на 15%, падают акции крупнейших эмитентов: Сбербанка (-4%), ВТБ (-4,7%) и т.д. Также сильно теряют в цене акции компаний, включенных в санкционный список наравне с Мосбиржей: НОВАТЭКа (-6,8%), "Селигдара" (-10,3%).