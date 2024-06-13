Средний Урал вошел в ТОП-10 регионов с высокой рождаемостью

Свердловская область заняла седьмое место в ТОП-10 регионов с высокой рождаемостью. Об этом свидетельствуют данные рейтинга за апрель на сайте "ПромРейтинг".

Исследования проводились в рамках празднования Года Семьи, которым, приказом президента Владимира Путина, был объявлен 2024-ый. Специалисты определили десятку регионов по количеству заключенных браков и рождаемости: Средний Урал вошел в оба рейтинга.

ТОП-10 по числу заключенных в апреле браков возглавила Москва - 6 тыс. 389. Далее следует Московская область с 3 тыс. 561 браком, ну а тройку лидеров закрывает Санкт-Петербург с показателем в 3 тыс. 528. При это Свердловская область вошла в пятерку рейтинга с 2 тыс. 254 заключенными браками, уступив четвертое место Краснодарскому краю с 3 тыс. 504 браками.

За ними уже следуют Тюменская (2 тыс. 65) , Ростовская (2 тыс. 56), Челябинская области (1 тыс. 779), Башкортостан (1 тыс. 680) и Татарстан (1тыс. 633).

А вот уже в рейтинге рождаемости Средний Урал (2 тыс. 968) снизился на две ступени, уступив место Тюменской области, где за апрель успело родиться 3 тыс. 347 детей, и Дагестану, где родилось 3 тыс.126 детей. На четвертом месте Санкт-Петербург, чьи жители подарили жизнь 3 тыс. 363 детям. Ну а в тройку лидеров попали Краснодарский край - 3 тыс. 780, Московская область - 5 тыс. 977 и Москва - 9 тыс. 775.

На восьмом месте Татарстан, где родилось 2 тыс. 735 детей, Башкортостан - 2 тыс. 673 ребенка и Челябинская область - 2 тыс. 399 детей.