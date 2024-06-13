13 Июня 2024
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Фото: пресс-служба Минстроя РФ

В Тюменской области запущена программа льготного финансирования для бизнесменов, пострадавших от паводка

Для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка 2024 года, в Тюменской области запущена программа льготного финансирования, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

14 предпринимателей уже получили займы на общую сумму 28,36 млн рублей. На рассмотрении еще один проект.

Льготный заем по программе "Восстановление" доступен субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым. Специальные условия: процентная ставка – 1% годовых, срок – не более пяти лет с отсрочкой платежа на полгода, максимальная сумма займа – 5 млн рублей.

Вся информация о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области доступна в Телеграм-боте. Консультация – по телефону +7 (932) 325-50-45. Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, в Тюменской области заблаговременно, 8 апреля, ввели режим ЧС из-за паводка. Паводок в этом году побил исторический рекорд. Ранее было принято постановление о помощи жителям региона, чьи дома пострадали от паводка. Помощь окажут в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового. Такие меры помогут людям, у которых пострадавшее жилье было единственным, а также тем, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 кв. метров

Выплата носит целевой характер. Ей нужно воспользоваться до 1 октября 2024 года.

Теги: предприниматель, бизнес, паводок, помощь


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.05.2024 20:35 Мск Тюменцы, пострадавшие от паводка, получат деньги на ремонт или покупку жилья

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