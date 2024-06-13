Стало известно содержание 10-летнего соглашения о безопасности между Украиной и США

Президент США Джо Байден и Зеленский планируют сегодня подписать 10-летнее соглашение о безопасности. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Соглашение будет подписано на полях саммита G7. США в течение 10 лет продолжат обучение украинских боевиков, продолжат оказывать военную помощь и расширять обмен разведывательными данными.

Однако соглашение будет не обязательным для будущих президентов. Оно также не предусматривает конкретных финансовых обязательств по поддержке Украины. По словам источника, еще будет приложение к соглашению по поводу того, как администрация Байдена планирует работать с Конгрессом по поддержке Киева.

Соглашение не будет включать положение об обязательстве США защищать Украину военным путем, как это предусмотрено в уставе НАТО.

Ранее 15 стран Запада подписали подобные двусторонние соглашения с Украиной. Киевский политолог Константин Бондаренко считает, что это ни к чему не обязывающая декларация.