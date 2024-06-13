СМИ: Машина депутата Госдумы попала в серьезное ДТП в Подмосковье

Машина депутата Госдумы от "Единой России", члена комитета по аграрным вопросам Алексея Езубова попала в ДТП. При этом помощник парламентария отрицает информацию, заявляет, что его шеф дома и без травм.

Сообщается, что Mercedes Езубова лоб в лоб столкнулся с Land Rover в районе подмосковной Истры. При этом немецкий автомобиль в момент аварии находился на полосе встречного движения. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что Езубов и водитель Land Rover госпитализированы.

Telegram-канал Baza пишет, что анализы Езубова при госпитализации показали наличие алкоголя в крови, второй водитель был трезв.