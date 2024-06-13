В ДНР журналисты НТВ впали в кому после ранений

В Горлове пострадали журналисты НТВ. После ранения они впали в кому.

"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они – в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они – в операционной. У них – травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", - сказала ТАСС главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Его слова приводят "Известия".