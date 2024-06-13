Уральцу, голодающему в знак протеста против мусорного полигона, вызвали "скорую"

Жителю уральского села Андреевка Алексею, устроившему голодовку в знак протеста против строительства мусорного полигона в Сысерти, пришлось вызывать "скорую помощь". Об этом сообщили представители инициативной группы.

По данным активистов, прибывшие медики измерили Алексею давление.

"У него давление 200. Врачи поставили ему укол и сказали, что нужно лежать два часа минимум в прохладном месте. Сейчас Алексея "переселили" на скамейку, где он лежит. Чувствует себя не очень: во-первых, очень жарко, 36 градусов, во-вторых, сказывается второй день голодания", - рассказали Накануне.RU представители инициативной группы.

Напомним, 12 июня Алексей вышел на территорию села Щелкун, где планируется возведение мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг", и объявил голодовку. Таким образом уралец хочет привлечь внимание властей к проблеме и заявить, что жители Сысертского района не намерены сдаваться в этом вопросе и добиться признания того, что эти земли являются сельскохозяйственными. На улице при этом стоит жара более 30 градусов.

К голодающему уже приезжала полиция. От активиста требовали снять один оставшийся плакат, а его группу поддержки, привезшую воду и шатер, удалиться, чтобы собрание не попало под статью о несанкционированном митинге. На слова, что протестующему может стать плохо из-за жары, сотрудник полиции ответил, что у того есть телефон и он может в любой момент вызвать себе "скорую".