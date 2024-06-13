13 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Это сканирование бумаги". Эксперт "Сколково" возмущен логикой цифровизации в России

Проводимая и навязываемая властями цифровизация всего и вся по факту является банальной оцифровкой и/или сканированием бумаги в электронный вид. Об этом заявил эксперт Сколковского института науки и технологий по вопросам международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий, исполнительной секретарь комитета по вопросам искусственного интеллекта при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Юрий Линдре.
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Так он прокомментировал случай, что в городе Маркс Саратовской области 25-летнего местного жителя осудили за "мобильный пробив". Тот получал личные данные абонентов от знакомого сотрудника МТС и передавал их третьему лицу, которое, в свою очередь, передавало их заказчикам. За каждый "пробив" платились 300-1000 рублей. Осужденный приговорен к смешном штрафу 40 тыс. рублей и запрету к работе с охраняемой законом компьютерной информацией на два года.

Линдре считает этот случай показательным. Он подчеркивает, что, хотя все данные и переводятся в электронный вид, действует абсолютно "бумажная" логика: данные (к тому же избыточные) просто накапливаются в единых базах, которые легко можно "слить". Что и происходит повсеместно. Ими торгуют направо и налево. Скоро то же самое начнет происходить с биометрией.

"Мошенники и всякие вражеские элементы перестанут названивать росгражданам и делать спам-рассылки на фишинговые сайты, а начнут просто "угонять" наши личности. Имея все установочные данные на человека и его биометрию, для того чтобы аутентифицироваться вместо него в банках, госуслугах, каршерингах и т.д., можно также легко вступать в правоотношения от имени жертвы - брать кредиты, продавать или переписывать имущество, пользоваться его учетными записями и т.д. И главное - быть таким мошенником будет очень безопасно!" - написал Линдре.

В прошлом году он сообщил, что позиции России в мире по уровню развития электронного правительства ухудшаются уже 8 лет. Если в 2014 году Россия была на 27 месте, то в 2022-м - уже на 42-м. Цифровизация идет без ясной цели, в интересах определенных бизнес-структур, а не в интересах эффективного госуправления. Грамотная цифровизация должна предусматривать расщепление (анонимизацию) данных на тысячи баз, бесполезных для преступников. А цифровой ключ, который позволяет связать все сведения из разных баз, должен находиться у человека. Сейчас же всеми "сквозными" базами владеют их хозяева.

При этом эксперт отмечает, что современная российская цифровая трансформация сочетается с массовым завозом миллионов неквалифицированных мигрантов из Средней Азии. И это логично: они дешевле, а отчеты про цифровизацию нарисуют какие надо.

Теги: цифровизация


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