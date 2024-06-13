Кэмерон назвал условие для прекращения ударов западным оружием по России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западное оружие не будет применяться для нанесения ударов по России, если Москва выведет свои войска с территорий, которые Украина считает своими.

"Если в России [такие удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска", — цитирует Кэмерона ТАСС.

Ранее в МИД РФ предупредили, что Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории РФ имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами. В конце мая в Киеве заявили, что ВСУ уже наносят удары ракетами Storm Shadow по территории России с разрешения Лондона.