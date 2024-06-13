Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам
Райффайзенбанк с 1 июля прекратит в России начисление процентов по накопительным счетам. 30 июня выплатят проценты за июнь по действующим ставкам согласно тарифам, но на этом все. При этом деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться без изменений, сообщили в банке.
В кредитной организации пояснили, что ограничения вводятся из-за требований европейского регулятора. Он требует в рамках санкционного давления снизить присутствие в России австрийской группы Raiffeisen Bank International, передает ТАСС.