Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам

Райффайзенбанк с 1 июля прекратит в России начисление процентов по накопительным счетам. 30 июня выплатят проценты за июнь по действующим ставкам согласно тарифам, но на этом все. При этом деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться без изменений, сообщили в банке.