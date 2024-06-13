13 Июня 2024
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Образование Новосибирская область
Фото: nso.ru

Новый корпус школы в селе Марусино до конца года будет построен благодаря нацпроекту "Образование"

Благодаря нацпроекту «Образование» в селе Марусино рядом с существующей школой № 24 активно строится новый корпус школы, рассчитанный на 550 воспитанников. Сегодня здание готово более чем на 75 %, подрядчик – ООО «АМТ-ГРУПП» занимается внутренней отделкой помещений, обустройством внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройством прилегающей территории. На объекте в настоящее время работает более 120 человек, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков посетил стройплощадку объекта и оценил темпы строительных работ. Он отметил, что Новосибирский район в последнее время очень масштабно прирастает социальными объектами. За минувшие несколько лет в районе построены 7 врачебных амбулаторий, вместительные школы на 1 100 мест каждая в селе Верх-Тула и в поселке Восход, теперь одновременно ведется строительство сразу трех школ: в поселке Элитный, и в селах Толмачево и Марусино. После ввода их в эксплуатацию будет создано более 1,5 тысяч новых школьных мест.

(2024)|Фото: nso.ru

«Строительство всех трех школ по планам должно быть завершено до конца 2024 года, сегодня строители работают в полную силу, чтобы успеть основные работы выполнить в теплое время, каждый объект находится на постоянном контроле Правительства региона», – отметил Алексей Колмаков.

(2024)|Фото: nso.ru

По словам директора Марусинской средней школы № 24 Татьяны Габидулиной, сегодня ребятишки села Марусино получают образование в старой одноэтажной школе, которая работает на пределе возможностей. В данный момент в ней обучается более 800 учеников. При этом ежегодно увеличивается количество семей, переезжающих жить на данную территорию. Поэтому строительство новой школы в шаговой доступности – событие долгожданное и крайне необходимое для местных жителей.

По проекту в здании новой школы площадью более 13 тысяч кв.м. будут обустроены два спортивных зала с тренерскими, раздевалками и снарядными, тренажерный зал, актовый зал на 330 мест, учебные кабинеты, мастерские с инструментальными, лаборантские, профильный инженерно-технологический кабинет. Для развития творческих талантов детей в школе запроектированы фото- и телестудии.

(2024)|Фото: nso.ru

«Всего сегодня в работе минстроя находится 22 объекта образования – объем стройки очень масштабный. Объекты в разных стадиях – от проектирования до завершения строительства, 6 из них будут введены до конца текущего года», – подвел итог Алексей Колмаков.

Теги: нацпроект образование, школа,


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