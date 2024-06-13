ЦБ в июле может повысить ключевую ставку сразу до 18%

На заседании совета директоров Центрального банка России 26 июля ключевая ставка может быть повышена сразу на процент или даже два – до 17-18% годовых. На июньском заседании регулятор принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 16%, хотя в этот раз руководство ЦБ уже очень явно намекнуло, что будет в дальнейшем ужесточать денежно-кредитную политику (хотя остальные власти, в том числе президент постоянно говорят о перспективах снижения ставки к концу года).

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов уточнил, что инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза (4,3-4,8%), его также уточнят в июле.

Очевидно, что нестабильная ситуация с валютой и фондовым рынком, которая накануне стала возможна из-за введения американских санкций в отношении Мосбиржи, также станет проинфляционным фактором.